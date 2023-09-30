أستاذ تمويل: مصر حققت طفرة اقتصادية رغم الأزمات العالمية

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن «الدولة المصرية كانت مضطرة خلال التسع سنوات الماضية، أن تزيد من حجم الاستثمارات العامة»، مؤكدا أن مصر حققت طفرة اقتصادية رغم الأزمات العالمية.

وأضاف خلال مداخلة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن زيادة حجم الاستثمارات العامة، تعني أن حجم الأموال التي تخصص من قبل الموازنة العامة للدولة يتزايد في جانب الاستثمار، لافتًا إلى أنه «أمر محمود».

وأشار إلى أن «أي استثمارات تكون لها انعكاسات على محورين؛ الأول أن وضع هذه الاستثمارات في بنية أساسية ومرافق، يحسن من معيشة المواطنين، ويقدم مزيدًا من الخدمات للمواطن».

وأوضح أن المحور الثاني أنها تنعكس على مناخ الاستثمار، لأن كل ما ينفق يأتي في إطار الموازنة العامة، مضيفًا: «عندما يتم ضخ 610 مليارات دولار في أرض سيناء فهذا من شأنه أن يفتح مسارات وشرايين جديدة للاقتصاد