فرنسا تسجل سبتمبر الأكثر سخونة منذ بدء القياسات في عام 1900

شهدت فرنسا شهر سبتمبر الماضي، الأكثر سخونة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في عام 1900.

ووفقا لقيم أولية، كان شهر سبتمبر هذا العام، أكثر حرارة بــ3.6 درجة مقارنة بمتوسط درجات حرارة نفس الشهر خلال الفترة من عام 1991 وحتى 2020، مع متوسط درجات حرارة يبلغ 21.5 درجة مئوية، حسبما قالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية «ميتيو فرانس»، يوم الجمعة.

وفي بعض الأماكن، كان الارتفاع بأكثر من 4 درجات من المتوسط المسجل منذ فترة طويلة. وكان سبتمبر حارا في فرنسا هذا العام مثل شهر يونيو.

وفي بداية الشهر، كانت هناك موجة حارة حيث تجازت درجات الحرارة 30 درجة في أجزاء واسعة من البلاد. وفي اليوم الأخيرمن الشهر، قد ترتفع درجات الحرارة في فرنسا مجددا، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد.

وفي النصف الجنوبي من فرنسا، قد ترتفع درجات الحرارة إلى أكثر من 30 درجة مئوية.

وفي ألمانيا أيضا، كان شهر سبتمبر، الأكثر حرارة منذ بدء القياسيات في عام 1881، حسبما أفادت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية «دي.دبليو.دي» يوم الجمعة.

وبلغ متوسط درجات الحرارة 17.2 درجة مئوية، بزيادة 3.4 درجة، عن قيمة الفترة المرجعية بين عامي 1961 و1990 .