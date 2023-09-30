صلاح يعود لقيادة هجوم ليفربول في التشكيل المتوقع أمام توتنهام

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يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على توتنهام، مساء اليوم السبت، على ملعب توتنهام هوتسبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب جدول البريميرليج برصيد 16 نقطة، بينما يأتي توتنهام في المركز الرابع ولديه 14 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراة توتنهام بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

بينما من المتوقع أن يدخل توتنهام المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بورو، روميرو، فان دي فان، ديستيني أودوجي.

خط الوسط: سار، بيسوما، كولوسيفسكي.

خط الهجوم: جيمس ماديسون، سون هيونج، ريتشارليسون.