 مدبولي: ارتفاع الطاقة الإنتاجية لتحلية المياه لـ1.2 مليون متر مكعب مقارنة بـ80 ألفا في 2014 - بوابة الشروق
السبت 30 سبتمبر 2023 2:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟

النتـائـج تصويت

مدبولي: ارتفاع الطاقة الإنتاجية لتحلية المياه لـ1.2 مليون متر مكعب مقارنة بـ80 ألفا في 2014

أحمد علاء
نشر في: السبت 30 سبتمبر 2023 - 1:59 م | آخر تحديث: السبت 30 سبتمبر 2023 - 1:59 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة توسعت في مشروعات التحلية لمجابهة تحدي المياه.

وأضاف ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن كل الطاقة الإنتاجية في 2014 بلغت 80 ألف متر مكعب يوميا، في حين وصلت حاليا إلى 1.2 مليون متر مكعب.

وأشار إلى أن الدولة لديها رؤية واضحة مفادها أن أي تنمية في حاجة للمياه، بحيث تكون لكل منطقة يتم العمل فيها مواردها من المياه.

وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر «حكاية وطن»، اليوم السبت حتى الاثنين المقبل، بحضور الرئيس السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك