قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة توسعت في مشروعات التحلية لمجابهة تحدي المياه.

وأضاف ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن كل الطاقة الإنتاجية في 2014 بلغت 80 ألف متر مكعب يوميا، في حين وصلت حاليا إلى 1.2 مليون متر مكعب.

وأشار إلى أن الدولة لديها رؤية واضحة مفادها أن أي تنمية في حاجة للمياه، بحيث تكون لكل منطقة يتم العمل فيها مواردها من المياه.

وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر «حكاية وطن»، اليوم السبت حتى الاثنين المقبل، بحضور الرئيس السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.