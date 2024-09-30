الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على عين الدلب إلى 45 قتيلا و70 جريحا

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على عين الدلب إلى 45 قتيلا و70 جريحا.

وقالت في بيان – نقلته الوكالة الوطنية للإعلام – إن «حصيلة اعتداء العدو الإسرائيلي أمس على عين الدلب شرق صيدا، ارتفعت إلى 45 شهيدا و70 جريحا».

وأشارت في بيان آخر إلى «ارتفاع حصيلة غارات العدو الإسرائيلي ليل أمس على الهرمل إلى 12 شهيدا و20 جريحا».

ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل يومي، منذ أن شن الاحتلال الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقتل المئات وجرح الآلاف نتيجة الغارات الإسرائيلية المكثفة على مناطق متفرقة في لبنان، والتي تسببت بنزوح وتهجير مئات الآلاف.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أسبوع أنه يواصل غاراته الجوية في لبنان وذلك في إطار عملية أسماها «سهام الشمال».