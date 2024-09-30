أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 25 مسجدا، في 11 محافظة، الجمعة المقبلة، منها 19 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 245 مسجدًا، منها 198 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و47 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12326 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و443 مليون جنيه، وذلك إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن المساجد التي بها إحلال وتجديد، مسجد روض سلمى، عزبة روض سلمى، مركز أبو حماد، ومسجد مندلية الصغيرة، قرية مندلية الصغيرة، مركز كفر صقر، ومسجد آل حمادة الكبير، مركز فاقوس، ومسجد الأنصار، قرية الزوامل، مركز بلبيس، بمديرية أوقاف الشرقية، وفي مديرية أوقاف أسيوط مسجد الرحمة أبو حميد، منقباد، مركز أسيوط، و مسجد أبو بكر الصديق، نجع مبارك، مركز ديروط، وفي مديرية أوقاف البحيرة مسجد الرحمن، عزبة الفالوجا، قرية الحاجر، مركز كفر الدوار، ومسجد الرحمن العموري، قرية الوفائية، مركز الدلنجات، ومسجد الإيمان، قرية قافلة، مركز أبو حمص.

وتابعت الوزارة: "وفي مديرية أوقاف الفيوم مسجد التقوى الزراعوة، ترسا، سنورس، ومسجد الفاروق عمر، عزبة جبريل الربيعي، طامية أول، ومسجد السبيل، دمشقين، وفي مديرية أوقاف أسوان مسجد المريناب، قرية المريناب قبلي، مركز إدفو، وفي مديرية أوقاف سوهاج مسجد الإيمان، عزبة الحيط، القرعان، جرجا، وفي مديرية أوقاف الإسكندرية مسجد اللواء كمال حسني، جانبية ثلاثة، أرض الشرطة، برج العرب، وفي مديرية أوقاف قنا مسجد عثمان أحمد رضوان، قرية سلاجة، مركز نجع حمادي، وفي مديرية أوقاف المنيا مسجد الرحمن الجديد، قرية السحالة، مركز أبو قرقاص، وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ مسجد عمر بن الخطاب، قرية العباسي، بلطيم، وفي مديرية أوقاف الجيزة مسجد عمر بن الخطاب، قرية الفهميين، الصف.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي بها صيانة وتطوير هى: مسجد الروضة، حاجر الجبل، دندرة، و مسجد السلام، عرب العزازية، حاجر الجبل، الترامسة، ومسجد النور، خور أبو عايد، العركي، فرشوط، ومسجد سعد الأكبر، الحاج سلام، فرشوط بمديرية أوقاف قنا، مسجد الصالح، منشأة حلفا، مركز العدوة، في مديرية أوقاف المنيا، وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ مسجد عصام الدين، القن، سيدي سالم.