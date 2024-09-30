 كولومبيا: تحطم مروحية عسكرية ومقتل جميع ركابها الثمانية - بوابة الشروق
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كولومبيا: تحطم مروحية عسكرية ومقتل جميع ركابها الثمانية


نشر في: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 2:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 2:49 ص

تحطمت مروحية عسكرية شرقي كولومبيا ما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الثمانية الذين كانوا على متنها.

وأعلن سلاح الجو في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية أن المروحية من طراز Huey II تحطمت في بلدة كوماريبو في إقليم فيتشادا. وأضاف سلاح الجو أنه بعد القيام بعملية بحث واسعة النطاق، تم العثور على المروحية دون وجود ناجين.

من جانبه، كتب الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو على منصة إكس أن طاقم الطائرة كان في "مهمة إنسانية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأضاف: "تعازي الحارة لعائلاتهم في ظل هذا الخبر الذي أحزن البلاد".

يذكر أنه قبل خمسة أشهر، قُتل تسعة أشخاص في حادث تحطم مروحية عسكرية شمال البلاد.


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