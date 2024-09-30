الحوثيون في اليمن: لن تثنينا الغارات الإسرائيلية عن مساندة الشعب الفلسطيني واللبناني

أكدت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الأحد، أن الغارات الإسرائيلية على مدينة الحديدة، غربي البلاد، "لن تثنيها عن مساندة الشعب الفلسطيني واللبناني".

وقال محمد عبدالسلام، المتحدث الرسمي باسم الحوثيين في بيان له"إن العدوان الصهيوني المدعوم أمريكيا مدان ومستنكر ومرفوض ولا يمكن أن يؤثر على إرادة الشعب اليمني، وهي إرادة أقوى من هذه الغطرسة الإسرائيلية الأمريكية ضد شعوب المنطقة".

وأضاف "أن العدوان الإسرائيلي على اليمن يكرس الدور اليمني المبدئي تجاه فلسطين وغزة، وما يؤكد عليه الشعب اليمني في مظاهراته المليونية الأسبوعية أنه لن يتخلى عن غزة ولبنان".

من جانبه قال علي القحوم، قيادي في المكتب السياسي للحوثيين، في حسابه على منصة "إكس"، "في انتهاك للسيادة اليمنية، عدوان اسرائيلي إجرامي جديد على الحديدة واستهداف المنشآت المدنية وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولن تثني اليمن الكبير عن مساندة غزة فلسطين ولبنان".

وأكد القحوم أنه "مهما كان ومهما يكن فإن عملياتهم مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

وشدد بالقول "على الصهاينة الإدراك أن رد اليمن قادم وبقوة".

وفي وقت سابق اليوم، شنت مقاتلات إسرائيلية سلسة غارات جوية، استهدفت مينائي الحديدة ورأس عيسى، ومحطتي كهرباء الحالي ورأس كثيب.

تأتي هذه الغارات، بعد أن أطلق الحوثيون صاروخا باليستيا ، امس السبت، تجاه "مطار بن جوريون" في إسرائيل، في حين أعلنت الأخيرة أن الدفاعات الجوية التابعة لها اعترضت الصاروخ