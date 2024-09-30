رئيس البورصة: مؤشر الشريعة الإسلامية جاء متأخرا وكان مطلبا منذ فترة طويلة

قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن مؤشر الشريعة الإسلامية جاء متأخرا وكان مطلبا منذ فترة طويلة، مضيفا: "واجهنا تحديات أثناء الإعداد لإصدار المؤشر، حيث تم إصداره بالاعتماد على خبرتنا الذاتية بدلا من التعاقد مع المؤسسات الدولية، كما تم تشكيل لجنة من علماء الأزهر الشريف للرقابة على المؤشر".

جاء ذلك اليوم الاثنين، خلال فعاليات مؤتمر "بورتفوليو ايجيبت 2024" تحت عنوان "البورصات العربية.. تنافس أم تكامل؟".

وأضاف الشيخ أن المؤشر يمثل 16 قطاعا من 18 قطاعا موجودة في البورصة المصرية، وله سقف 15%.

وأكد أن المؤشر حقق نجاحا جيدا، حيث إنه بعد الإعلان عن إصدار المؤشر في يونيو 2024 وجدنا أنه الأكثر نموا خلال العام، والمؤشر الأعلى أداء في مؤشرات البورصة المصرية والأعلى أداء في مؤشرات الدول المحيطة بنا.

وأضاف: "المؤشر ناجح، وما يؤكد نجاحه أداء المتعاملين عليه، حيث إنه خلال أسبوعين فقط تقدم 3 من أكبر مديري الاستثمار في مصر إلى المؤشر".

ولفت إلى أن المؤشر ليس كبيرا، وصناديق الاستثمار به لازالت في بدايتها، ولكن أحد هذه الصناديق تضاعف حجمه خلال 20 يوما.

وتابع: "يوجد لدينا في مصر 18 قطاعا اقتصاديا ممثلة في البورصة المصرية، ولدينا مؤشرات لكل قطاع، نعمل حاليا على غربلة هذه القطاعات والتسويق الجيد لها كمنتج منفرد فكرة نعمل عليها خلال الفترة القادمة".

وشارك في المؤتمر أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، بحضور عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعبد العزيز العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، ومازن الوظائفي، الرئيس التنفيذي لبورصة عمان – الأردن.