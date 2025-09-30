محافظ سوهاج يستقبل محافظ قنا ووفد البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لمتابعة برنامج التنمية المحلية

استقبل اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ووفود البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وأعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة المستمرة من 30 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل، والتي تأتي في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات ومكونات البرنامج، فضلا عن ضمان الإغلاق الجيد للقرض بالمرحلة الأولى من البرنامج.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والدكتور ولاء جاد الكريم نائب مدير البرنامج، وعدد من مديري المكونات والمسئولين التنفيذيين، إلى جانب ممثلي البنك الدولي، ووحدة التنفيذ المحلية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

ورحب محافظ سوهاج بمحافظ قنا، ومساعد وزير التنمية المحلية والوفد المرافق لهما على أرض المحافظة، معربا عن شكره وتقديره لمجهوداتهم في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي كان له عظيم الأثر في تحقيق طفرة تنموية بالمحافظة، كما رحب بأعضاء وفد الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، متمنيا لهم إقامة سعيدة خلال فترة زيارتهم لسوهاج.

يذكر أن برنامج الزيارة يشمل جولات ميدانية لتفقد عدد من المشروعات أبرزها "سوق ناصر الحضري بحي شرق، وتكتل النسيج بالكوثر، وتكتل التلي بجزيرة شندويل مركز سوهاج، والمركز التكنولوجي بحي غرب، وموقف سيارات الأجرة أعلى منطقة مفيض ترعة نجع حمادي التي تم تطويرها، وكذلك تفقد المنطقة الصناعية بغرب جرجا، وزيارة لمحطة صرف صحي الهجارسة، ومحطة مياه بيت علام بجرجا، فضلا عن عدد من ورش العمل والاجتماعات التنسيقية لعرض أثر البرنامج في تعزيز التنافسية بين المحافظات، وتحسين الخدمات المقدمة لأعمال الاستدامة والتوسع، وتعزيز اللامركزية، واستدامة الجهود، وسوف تختتم الزيارة بجولة ميدانية لمعبد أبيدوس بمركز البلينا.