القاهرة: إطلاق حملة ترويجية لافتتاح المتحف الكبير على 100 أتوبيس نقل عام

أكد اللواء الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن المحافظة بدأت في إطلاق حملة ترويجية لافتتاح المتحف الكبير عبر 100 أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، في إطار الاستعدادات الجارية لهذا الحدث العالمي.

- استعدادات مكثفة للحدث العالمي

وأضاف المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها استعدادًا للافتتاح الرسمي للمتحف، الذي يعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية، مشيرًا إلى رفع كفاءة الطرق المؤدية للمتحف وأماكن إقامة الضيوف، خاصة مع توقع استقبال أعداد كبيرة من الزوار من مختلف دول العالم.

- تحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائري

وأوضح أن المحافظة عملت على تحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائري بقطاع شرق النيل، في المسافة الممتدة من أول طريق الأوتوستراد حتى النيل بطول 12 كيلومترًا، من خلال العمل في 5 قطاعات بالاتجاه الشمالي و6 قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة، حيث تم نشر لوحات تجسد تاريخ مصر على طول الطريق.

- تعاون مع جامعة عين شمس

وأشار المحافظن إلى أن أعمال تطوير الرؤية البصرية تمت بالتعاون مع جامعة عين شمس، وشملت دهان المباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة، وتركيب لوحات إعلانية ومضيئة، بجانب إضافة عناصر نباتية وزراعية مميزة، وإنارات حديثة، وشاشات عرض، بما يعكس الهوية البصرية للحضارة المصرية وشعار المحافظة.

- هوية بصرية متكاملة

وكشف عن ربط محطات الـBRT ومواقف الميكروباصات بهذه الهوية المميزة، بما يليق بمكانة المتحف الكبير الذي يمثل عند افتتاحه حدثًا عالميًا بارزًا يعزز من مكانة مصر السياحية.