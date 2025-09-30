كشفت تقارير صحفية بريطانية عن ملامح خطة إدارة مانشستر يونايتد للإطاحة بالمدير الفني البرتغالي روبين أموريم، في ظل التراجع الكبير في نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن أموريم ما زال يحظى بدعم نسبي من ملاك النادي، إلا أن صبر الإدارة بدأ ينفد مع استمرار اهتزاز العروض، ما دفع المسؤولين لبحث بدائل محتملة على رأسها الاستعانة بالمدرب السابق للشياطين الحمر مايكل كاريك كخيار مؤقت، ريثما يتم التعاقد مع اسم كبير يقود الفريق بشكل دائم.

وأوضحت الصحيفة أن قائمة المرشحين لا تقتصر على كاريك فقط، إذ تضم عدة أسماء بارزة مثل أندوني إيراولا مدرب بورنموث، وأوليفر جلاسنر المدير الفني السابق لآينتراخت فرانكفورت، إضافة إلى الشاب فابيان هورتسلر.

يُذكر أن كاريك كان قد تولى تدريب مانشستر يونايتد لفترة قصيرة ما بين نوفمبر وديسمبر 2021، وترك آنذاك انطباعًا جيدًا لدى جماهير النادي بفضل شخصيته الهادئة ومعرفته العميقة بأجواء أولد ترافورد.

وبينما لم يُحسم مستقبل أموريم بعد، فإن المؤشرات القادمة من داخل النادي تشير إلى أن استمرار تراجع النتائج قد يسرّع من تنفيذ خطة الإطاحة، ليكون المدرب البرتغالي آخر ضحايا كرسي العرش المهتز في أولد ترافورد.