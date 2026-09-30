يفتتح اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الثانية عشرة لمعرض مدينة الشيخ زايد للكتاب، التي تستمر حتى 11 أكتوبر، تحت شعار «جيل.. يقرأ»، فيما اختارت اللجنة العليا للمعرض الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق «شخصية المعرض» لهذه الدورة.

وقال الناشر محمود عبدالنبي مدير المعرض، إن الدورة الثانية عشرة للمعرض ستكون دورة استثنائية لمعرض مداوم على الاستمرارية لمدة ١٢ عامًا داخل محافظة الجيزة وفي مدينة من أهم المدن العمرانية الجديدة، موضحًا أنهم يعملون على أن تكون هذه الدورة مغايرة عن باقي النسخ السابقة.

وأكد الناشر عادل المصري رئيس لجنة المؤتمرات والمعارض بالمؤسسة، أن اختيار الدكتور أحمد خالد توفيق شخصية المعرض هذا العام يعكس التقدير الكبير للكاتب، والذي أسهم فيه الراحل، وأنه جعل الشباب يقرأ.

ومن جانبه، أوضح المهندس عادل لطفي رئيس مجلس أمناء زايد للإبداع ورئيس اللجنة العليا للمعرض، أن استمرار هذا المحفل الثقافي لمدة اثني عشر دورة لأمر يضعنا جميعًا في مسئولية كبيرة ليكون معرض زايد للكتاب من أهم الأحداث الثقافية في مصر بعد معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويقام المعرض بالتنسيق مع اتحاد الناشرين المصريين، إلى جانب مشاركة عدد من المؤسسات والشركات والجهات الداعمة.