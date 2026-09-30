ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال إلى 34 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال إلى ما لا يقل عن 34 شخصا، حسبما قالت السلطات اليوم الأربعاء، كما تم إغلاق أكبر جسر معلق في البلاد بسبب تعرضه للضرر.

وقالت متحدثة باسم الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها إن 15 شخصا أصيبوا و11 شخصا مازالوا في عداد المفقودين منذ أحدث موجة من الأمطار بدأت يوم الخميس الماضي.

وقد وقعت 23 حالة وفاة بسبب الانهيارات الأرضية، في حين توفى أشخاص آخرون بسبب الفيضانات والانهيارات الجليدية والأمطار الغزيرة، حسبما قالت المتحدثة شانتي ماهات. وقد تأثرت نحو 1200 أسرة سلبا، وتضررت مئات المنازل كليا أو جزئيا إلى جانب حظائر الأبقار والأراضي الزراعية.

وكانت نيبال والتبت قد تعرضتا الشهر الماضي لفيضانات غامرة مميتة ناجمة عن انهيار جليدي، مما أودى بحياة 1450 شخصا وفقدان أكثر من 4500.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية في نيبال إن أحدث موجة من الفيضانات نجمت عن تأخر موسم الرياح الموسمية، الذي تسبب فيه نظام ضغط منخفض نشأ فوق خليج البنغال.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت حدة هطول الأمطار، رغم توقعات بهطول أمطار خفيفة في أجزاء من البلاد الأسبوع المقبل.

وفي مقاطعة كانشانبور غربي نيبال، انهار جسر معلق رئيسي اليوم الأربعاء بسبب فيضان نهر ماهكالي، ما دفع السلطات إلى إغلاق الجسر.

وقال مادان كويرالا، كبير المسئولين الإداريين في كانشانبور، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "إنه معلم سياحي شهير في المقاطعة. وبما أن واحدا فقط من الأبراج الثمانية التي تحمل الجسر قد انهار، فإننا نعتقد أنه يمكن إصلاحه".

وفي الوقت نفسه، استأنفت الرابطة الوطنية لمرشدي الجبال اليوم عملية البحث عما يصل إلى 12 من العاملين في المناطق المرتفعة، الذين فقدوا بعد انهيار جليدي وقع يوم الأحد الماضي في معسكر قاعدة قمة هيملونج، بالقرب من الحدود مع التبت.

وقال تول سينج جورونج، رئيس الرابطة، إنه تم انتشال أربع جثث فقط في البداية من 16 شخصا يعتقد أنهم دفنوا تحت الثلوج.