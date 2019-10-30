ماريتيمو يوقف انتصارات بورتو بالدوري البرتغالي

أوقف ماريتيمو قطار انتصارات ضيفه بورتو، التي استمرت طوال مبارياته السبع الأخيرة في بطولة الدوري البرتغالي ، بعدما تعادل معه 1 / 1 اليوم الأربعاء في المرحلة التاسعة للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل ريو آفي مع ضيفه موريرينسي بالنتيجة ذاتها.

وارتفع رصيد بورتو إلى 22 نقطة في الصدارة (مؤقتا) بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بنفيكا، الذي يواجه ضيفه بورتيمونينسي في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها.

في المقابل، رفع ماريتيمو رصيده إلى عشر نقاط في المركز الحادي عشر مؤقتا.

وتقدم ماريتيمو عن طريق فرانك يفيس بامبوك في الدقيقة 11، لكن بيبي أحرز هدف التعادل لبورتو في الدقيقة 85.