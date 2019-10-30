نائب رئيس مجلس النواب اللبناني: تشكيل حكومة تكنوسياسية المخرج الحقيقي من الأزمة

علق نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إيلي الفرزلي، على دعوة رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، بتشكيل حكومة تكنوقراط؛ حكومة تعتمد على الكفاءات وليس السياسيين المنتخبين، قائلًا: «لا يوجد شيء اسمه أن تكون الحكومة إلزامًا تكنوقراط متخصصة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ«نشرة أخبار Ten»، المذاعة عبر فضائية «Ten»، مساء الأربعاء، أن الحكومة الحالية مزيج من السياسيين والتكنوقراط، لافتًا إلى أن تشكيل حكومة «تكنوسياسية»، المخرج الحقيقي من الأزمة، بوجود قوى سياسية أساسية في البلاد لا يُمكن تجاهلها، على حد ذكره.

وأوضح أن المجلس النيابي سيُقدم على الخطوات التي يعتبرها في مصلحة البلد، وتسهيل مهمة الرئيس المكلف لخدمة الأهداف لتصبح الحكومة تكنوسياسية، مؤكدًا على كون مجلس النواب يستند إلى قانون شرعي تمت الموافقة عليه من كافة القوى السياسية بالبلاد، وباعتراف الحريري.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، مساء أمس الثلاثاء، التقدم باستقالته من منصبه للرئيس ميشال عون، استجابة لمطالب الشارع اللبناني بعد تظاهرات حاشدة دامت أكثر من أسبوعين، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية، وفرض الضرائب، وللمطالبة باستقالة الحكومة.

وطالب الرئيس اللبناني، ميشال عون، مساء الأربعاء، حكومة سعد الحريري، بمواصلة تصريف الأعمال، لحين تشكيل حكومة جديدة.

من جانبه أعلن «الحريري»، اليوم الأربعاء، استعداده لتولي رئاسة وزراء لبنان من جديد، بشرط تشكيل حكومة تكنوقراط، نقلًا عن وكالة رويترز.