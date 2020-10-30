رانيا يوسف عن أزمات فساتينها: إحنا جايين ننبسط ونتشيك واللي شايفه مفتوح ميبصش

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها لم تتأثر بأية تعليقات سلبية على الفساتين التي ارتدتها سابقًا في المهرجانات السينمائية، متابعة: "إحنا جايين ننبسط ونتشيك وكده".

وأضافت خلال تصريحات من ريد كاربت ختام مهرجان الجونة، مساء اليوم الجمعة، ردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، بأنها "مش شايفة إن الفستان كان مفتوح شوية؟" قائلة إنها أنها لم تر أية مشكلة في أي فستان ارتدته مسبقًا وأن "اللي شايفه مفتوح زيادة ميبصش عليه"، وفق قولها.

ووصفت المشاكل التي طالتها بسبب فساتينها بأنها "مشاكل حلوة ودمها خفيفة وشقية، ومش لازم كله يبقى غم غم، مفيش فرفشة؟"، وفق تعبيرها.

وذكرت أنها لا تستهدف الظهور وإثارة الجدل من خلال فساتينها، لأن أعمالها تتحدث عنها، مضيفة: "في المهرجانات كلنا بنلبس ونتشيك، والمهرجان عبارة عن استعراض وشياكة وفساتين ومجوهرات".

وظهرت ابنتها بجوارها مرتدية فساتنا كانت ظهرت به مسبقًا، والتي وصفته بأنه "فستان الأزمة"، وقالت ابنتها إنها تلقت مضايقات على وسائل لتواصل الاجتماعي، لكنها لم تتأثر.

وتابعت معلقة على الفستان الذي أثار أزمة سابقًا: "قلتلها بلاش دا في المهرجان لأن محدش هيفهمه أوي، لكن كويس إنها راحت بيه لأنها عملت قلبان"، وفق قولها.

وعقبت رانيا يوسف، قائلة: "عيالي بيشجعوني على الشقاوة".

وانطلقت فعاليات حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، بعدما شهد عرض 65 فيلمًا، على مدار 8 أيام.