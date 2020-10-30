تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تعقد لجنتا التراث الثقافي غير المادي برئاسة الدكتور سميح شعلان ، ولجنة حماية الملكية الفكرية برئاسة الدكتور حسام لطفي ندوة بعنوان"الملكية الفكرية
وصون التراث الثقافي غير المادي"، وذلك في تمام السادسة من مساء الأحد الموافق 1 نوفمبر الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.
يحاضر بها: الدكتور أحمد مرسي أستاذ الأدب الشعبي والفلكلور، يعقب عليها الدكتور حسام لطفي مقرر لجنة حمياة الملكية الفكرية، ويدير الندوة: الدكتور احمد سعيد عزت عضو اللجنة.
وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
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