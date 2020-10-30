سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تعقد لجنتا التراث الثقافي غير المادي برئاسة الدكتور سميح شعلان ، ولجنة حماية الملكية الفكرية برئاسة الدكتور حسام لطفي ندوة بعنوان"الملكية الفكرية

وصون التراث الثقافي غير المادي"، وذلك في تمام السادسة من مساء الأحد الموافق 1 نوفمبر الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يحاضر بها: الدكتور أحمد مرسي أستاذ الأدب الشعبي والفلكلور، يعقب عليها الدكتور حسام لطفي مقرر لجنة حمياة الملكية الفكرية، ويدير الندوة: الدكتور احمد سعيد عزت عضو اللجنة.

وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما تبث المحاضرة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية : صفحة أمانة المؤتمرات

https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

قناة أمانة المؤتمرات على يوتيوب

https://www.youtube.com/c/أمانةالمؤتمرات المجلس الأعلى للثقافة.