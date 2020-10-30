 أنطونيو جوتيريش: نحتاج إلى طرق آمنة وقانونية للمهاجرين واللاجئين - بوابة الشروق
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أنطونيو جوتيريش: نحتاج إلى طرق آمنة وقانونية للمهاجرين واللاجئين

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 1:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 1:06 ص

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن فزعه من أرقام ضحايا حادثة غرق سفينة قبالة الساحل السنغالي.

وقال جوتيريش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، صباح الجمعة، إنه شعر بالفزع عندما علم بأن هناك 140 شخصًا لقوا حتفهم جراء هذا الحادث.

وأضاف أن كل شخص يبحث عن حياة أفضل يستحق الأمان والكرامة، متابعًا: «نحتاج إلى وسائل آمنة وقانونية للمهاجرين واللاجئين».

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس الخميس، أن ما لا يقل عن 140 شخصا لقوا حتفهم بعد غرق سفينة تقل نحو 200 مهاجر قبالة الساحل السنغالي، وهو أكبر عدد للضحايا يتم تسجيله إثر غرق سفينة في عام 2020.

 

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