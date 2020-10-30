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بريطانيا تستدعي السفير الإيراني

علم بريطانيا
علم بريطانيا
رويترز
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 8:37 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 8:37 ص

استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الإيراني لدى المملكة على خلفية ورود معلومات حول تجديد محاكمة الإيرانية الحائزة على الجنسية البريطانية نازانين زاغاري راتكليف.

وقالت الخارجية البريطانية، إنها عبرت للسفير حميد بعيدي نجاد عن قلقها البالغ، وطالبت بأن تنهي إيران ما وصفته لندن بـ "الاحتجاز التعسفي" للمواطنة.

وجاء في بيان للخارجية يوم الخميس: "أوضحنا للسفير الإيراني أن تعامل بلاده مع نازانين زاغاري راتكليف غير مبرر وغير مقبول، ويتسبب ببؤس كبير".

يذكر أن نازانين زاغاري راتكليف اعتقلت بطهران عام 2016 خلال زيارة عائلية لإيران. وصدر بحقها حكم بالسجن 5 سنوات بتهمة التآمر ضد أمن الدولة.

وتم الإفراج عنها مؤقتا في مارس الماضي، لكن قيودا فرضت على تنقلها، ومنعت من مغادرة البلاد.

وفي سبتمبر الماضي تم توجيه تهم جديدة إليها، واستدعيت للمحكمة من جديد.

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