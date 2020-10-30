وكيل بابل يكشف السبب وراء تراجع الزمالك عن إتمام الصفقة

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أرجع حازم فتوح وكيل أعمال اللاعب الأنجولي آري بابل، عدم اتمام تعاقده مع نادي الزمالك إلى ظهوره الاعلامي في أحد البرامج التلفزيونية المصرية.

وقال فتوح في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار :"الزمالك تراجع عن تفيعل التعاقد مع اري بابل بسبب ظهوره التلفزيوني".

وتابع :"عقب تراجع الزمالك عن تفعيل العقد، عرضنا اللاعب على باتريس كارتيرون الذي طلب التعاقد مع بابل عقب توليه مسؤولية التعاون السعودي".

وأوضح فتوح أن ظروف السفر بسبب فيروس كورونا وتأخر اللاعب في الخضوع للكشف الطبي، تسبب في تراجع التعاون عن التعاقد مع اللاعب.

ووجه وكيل اللعب شكره للشيخ عبد العزيز الحميد عضو شرف نادي التعاون، بعد تفهمه لموقف اللاعب والموافقة علي انتقاله للاسماعيلي.