وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والصين يجتمعان في روما على هامش قمة مجموعة العشرين

بحث وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والصين، في روما، على هامش قمة مجموعة العشرين، الشؤون المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية وسبل تعزيز التبادلات الثقافية، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.



وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن وزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشونج ايوي-يونج ونظيره الصيني، وانج يي، أجريا محادثات استمرت حوالي 30 دقيقة مساء أمس الجمعة، بالتوقيت المحلي.



وكان الاثنان قد التقيا آخر مرة، في منتصف سبتمبر الماضي، عندما زار وانج سول.



وأضافت الوزارة أن المسؤولين أجريا محادثات صريحة ومتعمقة حول الإعلان عن نهاية الحرب وإحياء عملية السلام الكورية.



واتفق الجانبان، على تعزيز التبادلات الثقافية، لتعزيز التفهم والصداقة بين الشعبين الكوري والصيني، حيث يصادف العام المقبل، الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



ودعا تشونج، بشكل خاص إلى التعاون لتسهيل التبادل في قطاع المحتوي الثقافي. ووافق وانج أيضا على استمرار العمل في القضية.



وأعرب الوزيران، عن تقديرهما الكبير لاستمرار التبادلات رفيعة المستوى، بين البلدين، رغم الجائحة، واتفقا على توسيع الاتصالات للمضي قدما في علاقاتهما للشراكة التعاونية الاستراتيجية.