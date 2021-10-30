كتلة سعد الحريري تطالب جورج قرداحي بالاستقالة من منصبه

دعت كتلة رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، وزير الإعلام جورج قرداحي، للاستقالة من منصبه.

جاء ذلك في نبأ عاجل، أوردته قناة "سكاي نيوز عربية"، صباح السبت، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتتصاعد أزمة لبنانية خليجية، أثارتها تصريحات لقرداحي وصفت بأنّها أساءت لجهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، علمًا بأنّ الوزير اللبناني أوضح أنّ التصريح أدلى به قبل أن يتولى منصبه، وقال إنّه لم يقصد الإساءة للإمارات والسعودية.

وكان الحريري، قد قال في بيان، إنّ "السعودية وكل دول الخليج العربي لن تكون مكسر عصا للسياسات الإيرانية في المنطقة"، مشددا على أن "سيادة لبنان لن تستقيم بالعدوان على سيادة الدول العربية، وتعريض مصالح الدول الشقيقة وأمنها للمخاطر المستوردة من إيران".

وصرّح الحريري بأن "تصل العلاقات بين لبنان وبين المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج العربي إلى هذا الدرك من انعدام المسؤولية والاستقواء بالأفكار المنتفخة، فهذا يعني بالتأكيد أننا بتنا كلبنانيين نعيش فعلاً في جهنم".

وأضاف: "سياسات رعناء واستعلاء باسم السيادة والشعارات الفارغة قررت أن تقود لبنان إلى عزلة عربية غير مسبوقة في تاريخه، أما ثمن العزلة فسيتم دفعها من رصيد الشعب اللبناني المنكوب أساساً باقتصاده ومعيشته ويتعرض يوميًّا لأبشع الإهانات دون أن ترف لأهل الحكم وحماته من الداخل والخارج جفون القلق على المصير الوطني".

وأكمل: "المسؤولية أولاً وأخيراً تقع في هذا المجال على حزب الله الذي يشهر العداء للعرب ودول الخليج العربي، وعلى العهد الذي يسلم مقادير الأمور لأقزام السياسة والإعلام والمتطاولين على كرامة القيادات العربية".

وكانت السعودية قد أعلنت استدعاء سفيرها في لبنان للتشاور ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال 48 ساعة، علمًا بأن الخطوة السعودية لحقتها خطوة مماثلة من دولة البحرين.

وأصدرت السعودية بيانا جاء فيه، إن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني، تمثل حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها.

في المقابل، أبدى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أسفه لقرار المملكة العربية السعودية المعلن اليوم وللإجراءات التي اتخذتها، مؤكدا الاستمرار في إجراء الاتصالات لمعالجة الأزمة وتداعياتها.

ودعا ميقاتي في بيان، إلى تصحيح ما شاب العلاقات بين البلدين الشقيقين من شوائب خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه شدد في البيان الوزاري على أن من أولويات الحكومة العمل على استعادة العلاقات والروابط التاريخية بين لبنان وأشقائه العرب.