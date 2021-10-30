أحد معدي دراسة «الانهيار المحتمل» لسد النهضة: الهبوط الأرضي عند الملء الأول

قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة شابمان الأمريكية، إن الدراسة الدولية التي تحذر من وجود هبوط أرضي في عدد من القطاعات بهيكل سد النهضة، تعد الأولى من نوعها، موضحًا أنها دراسة دولية محكمة تستند إلى صور الأقمار الصناعية الرادارية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الدراسة تدرس بعض الحركات الأرضية الرأسية في سد النهضة والإزاحة في الشكل العمودي، مشيرًا إلى أنها تقيس التأثيرات على مستوى السد الخرساني والركامي.

وأشار إلى أن سعة السد الخرساني الأساسية تصل إلى 18.5 مليار متر مكعب، قائلًا إن وجود السد الركامي يؤدي إلى زيادة سعة التخزين إلى 74 مليار متر مكعب مياه تُملأ على عدة سنوات.

وذكر أن الدراسة أفادت بوجود نوع من الهبوط الأرضي بالجانبين الشرقي والغربي للسد الخرساني، منوهًا إلى أن الجانبين كانا يهبطان بمعدلات غير متساوية، مع بدء الملء الأول لسد النهضة.

ونوه إلى أن السد الركامي موجود داخل منطقة بها فوالق أرضية، متابعًا: «إثيوبيا من المعروف أنها الدولة رقم واحد في إفريقيا في حجم النشاط الزلزالي والبركاني، ووجود أجسام مائية ضخمة يؤدي إلى ضغوط على القشرة الأرضية الأمر الذي يسفر عن عمليات انزلاق أسرع».