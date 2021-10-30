 الأمير البريطاني تشارلز ينضم إلى زعماء قمة مجموعة الـ20 في روما - بوابة الشروق
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الأمير البريطاني تشارلز ينضم إلى زعماء قمة مجموعة الـ20 في روما

الأمير تشارلز
الأمير تشارلز
د ب أ
نشر في: السبت 30 أكتوبر 2021 - 10:07 ص | آخر تحديث: السبت 30 أكتوبر 2021 - 10:07 ص

من المقرر أن ينضم الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا إلى زعماء العالم في قمة مجموعة الـ20 المقررة في روما اليوم السبت، حسبما أعلن قصر"كلارنس هاوس" المقر الرسمي للأمير.

ويجتمع رؤساء ورؤساء وزراء دول مجموعة العشرين في روما لحضور اجتماع للاقتصادات الرائدة في العالم والذي يعقد عشية مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب26، والذي يفتتح رسميا بعد غد الاثنين في اسكتلندا.

ويلقي تشارلز الخطاب الافتتاحي في قمة جلاسكو وقد حذر بالفعل قادة العالم المتجهين إلى قمة كوب26 من أن العالم ينتظر منهم اتخاذ إجراء، وفقا لوكالة أنباء "بي ايه ميديا" البريطانية.

ويحضر الأمير تشارلز في روما حفل الاستقبال الترحيبي والعشاء الذي يقام مساء السبت في قصر كويرينال، المقر الرسمي للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

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