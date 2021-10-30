ميقاتي يطلب من قرداحي تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإصلاح العلاقات العربية

طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، من وزير الإعلام بحكومته جورج قرداحي، تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما اليوم بعدما تشاور ميقاتي مع الرئيس اللبناني ميشال عون، في المستجدات الأخيرة، حيث يتواجد رئيس الحكومة خارج البلاد للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي بإسكتلندا.

وطلب ميقاتي من وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، البقاء في بيروت وعدم الانضمام لوفد لبنان بالمؤتمر لمواكبة التطورات والمستجدات الأخيرة وإنشاء خلية لإدارة هذه الأزمة المستجدة على لبنان.

وكانت حكومة المملكة العربية السعودية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال الـ48 ساعة القادمة، ووقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف.

وأكدت حكومة المملكة على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان، وذلك حرصا على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان.