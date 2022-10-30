قرار روسي يوقف حركة تصدير الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود

أعلن مركز التنسيق المشترك المكلف الإشراف على تطبيق اتفاق دولي وقع لتصدير الحبوب الأوكرانية، عدم تسجيل أي حركة لسفن شحن تنقل الحبوب الأوكرانية لم تسجل في البحر الأسود.

وقال المركز في بيان نشر ليلا بعدما أعلنت موسكو تعليق مشاركتها في الاتفاق الذي وقع في 22 يوليو في إسطنبول متحججة بهجوم مسيرات على سفنها: "تعذر التوصل إلى اتفاق في مركز التنسيق المشترك بشأن حركة خروج سفن الشحن ودخولها في 30 أكتوبر"، حسب "فرانس برس".

وأوضح المركز الذي يضم مندوبين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في إسطنبول، أنه تبلغ من روسيا "قلقها على أمن سفن الشحن" وقد نقل هذه المخاوف إلى الوفدين التركي والأوكراني.

وأضاف: "منسق الأمم المتحدة لمبادرة الحبوب في البحر الأسود، أمير عبدالله تبلغ اليوم من الوفد الروسي لدى مركز التنسيق المشترك مخاوفه بشأن أمن تحرك السفن التجارية".

ولم يصدر أي موقف رسمي تركي بعد على هذا الإعلان.

وكان مصدر أمني أكد لوكالة فرانس برس، مساء السبت، أن "تركيا لم تتبلغ رسميا" الانسحاب الروسي.

وأضاف أن مركز التنسيق المشترك يدرس المستجدات الأخيرة ويقيم تأثيرها على عملياته ويناقش المراحل المقبلة.

والسبت، تمكنت تسع سفن شحن من استخدام الممر البحري في البحر الأسود، وثمة أكثر من عشر (سفن) أخرى جاهزة لذلك في الاتجاهين على ما أوضح المركز الذي يسهر على تطبيق الاتفاق.

وينص هذا الاتفاق خصوصا على تفتيش سفن الشحن التي تسلك البوسفور في الاتجاهين إن كانت فارغة أو محملة من قبل خمسة فرق مؤلفة من مفتشين اثنين لكل من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

ومنذ مطلع الشهر الحالي، انتقدت أوكرانيا بطء عمليات التفتيش متهمة روسيا بعرقلة العملية.

وقدر المركز خلال الأسبوع الحالي بأكثر من 170 عدد سفن الشحن الجاهزة للتفتيش قبالة إسطنبول، حسب "فرانس برس".

وسمح الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس بتصدير أوكرانيا 9.2 مليون طن من المنتجات الغذائية عبر ممر آمن في البحر الأسود، وفقا للأمم المتحدة.

وتم تصدير أكثر من 8 ملايين طن من الحبوب من أوكرانيا كجزء من الصفقة التي أدت إلى انخفاض أسعار الغذاء العالمية، وفقا للأمم المتحدة.