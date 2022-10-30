الاحتلال الإسرائيلي يأخذ قياسات منزل مُنفذ هجوم كريات أربع تمهيدًا لهدمه

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزل الشهيد محمد الجعبري، مُنفذ هجوم مستوطنة "كريات أربع" بالأمس وأخذت قياساته؛ تمهيدًا لهدمه.



وقال أقارب الشهيد الجعبري إن سلطات الاحتلال قامت بعمل ثقوب في واجهات المنزل الداخلية؛ تمهيدًا لهدمه، علمًا بأن المنزل مكون من أربعة طوابق.



وكان الشهيد الجعبري (35 عامًا) ارتقى مساء أمس برصاص قوات الاحتلال شمال مدينة الخليل.



وأسفر هجوم الأمس عن مقتل مستوطن.. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم كان يستهدف عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن جفير المعروف بكراهيته الشديدة للفلسطينيين.