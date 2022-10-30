المتحدث باسم الكرملين يمتنع عن التعليق حول صفقة الحبوب

امتنع السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن التعليق على التقارير التي تفيد بأن روسيا وتركيا تتفاوضان بشأن وضع صفقة الحبوب، قائلا إن هذا الأمر من اختصاص وزارة الخارجية الروسية.

وقال ردا على سؤال من وكالة "تاس" للتعليق على هذه التقارير "من الأفضل أن تطلب من وزارة الخارجية الروسية".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، السبت الماضي، إنه عقب الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف "بمشاركة مختصين من المملكة المتحدة ضد الأسطول الروسي في البحر الأسود والسفن المدنية التي تعمل لضمان أمن ممر الحبوب، يعلق الجانب الروسي مشاركته في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بتصدير المواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية ".

وفي الوقت نفسه، أعلن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف أن روسيا مستعدة لتوريد ما يصل إلى 500 ألف طن من الحبوب إلى أفقر الدول في الأشهر الأربعة المقبلة مجانًا.