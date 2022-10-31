دار الشروق تصدر كتاب الأطفال يوميات عز لعلا كحالة قريبا

يصدر قريبا عن دار الشروق كتاب الأطفال الجديد "يوميات عز" للكاتبة علا كحالة بمصاحبة رسومات داخلية شيقة للفنانة سهيلة خال.

من أجواء الكتاب: لم أتخيل يومًا أن فتى من مقاسي أنا -مقاس 10 سنوات و11 شهرًا- سيجد نفسه في مواجهة مع المدير فرزات -مقاس كبير جدًّا - والذي يملك مدينة للملاهِي بحجم السبع نجمات.

لكن علينا أحيانًا أن ننسى المقاسات ونفعل ما نراه صحيحًا خاصة إذا كان أمرًا يهدد البيئة.

كل تفاصيل مواجهتي هذه كتبتها في يومياتي أنا «عز بن أبو العز»، التي أحتفظ بها لنفسي تحت مخدتي.

ملاحظة: بما أن يومياتي وقعت بين يديك فلا بد أنك من الأصدقاء المقربين مثل أسيل وسعد ويمكنك قراءتها. لكن أرجو الانتباه!! الأمر بيني وبينك فقط.

علا كحالة؛ أحبت قراءة القصص منذ كانت صغيرة، وعندما كبرت درست علم النفس ثم الكتابة الإبداعية في أمريكا، وأصبحت اليوم تكتب قصصًا للأطفال واليافعين. تعيش مع عائلتها في الأردن وأفضل أوقاتها تلك التي تقضيها مع أطفالها الثلاثة لقراءة القصص قبل النوم.