الضرائب: بداية من 1 نوفمبر تحفيض مهلة إرسال الفاتورة الإلكترونية إلى يومين

قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، إنه اعتبارا من 1 نوفمبر 2022 تم تخفيض مهلة الـ 3 أيام الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة يومين من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، ولائحته التنفيذية وتوجيهات وزير المالية بحسب بيان وزارة المالية اليوم.

وأوضح توفيق أنه بدءًا من 1 ديسمبر المقبل ستصبح المهلة الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية لإرسال الفواتير على المنظومة يوم واحد فقط من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية، لافتا إلى تخفيض المهلة الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة تدريجيًا، إلى أن يتم إلغائها ليقوم الممولون بإرسال الفواتير الإلكترونية لحظيًا (خـــــلال نفس يوم الإصدار) اعتبارا من 1/1/2023.

وأضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني

einvoice_support@efinance.com.eg

هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services

