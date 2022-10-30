الرئيس العراقى يدعو لفتح تحقيق في حادث انفجار صهريج شرقي بغداد واستبعاد شبهة العمل الارهابي

دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، إلى فتح تحقيق في حادث انفجار صهريج شرقي العاصمة العراقية بغداد و محاسبة المقصرين .. موضحا أنه يتابع باهتمام النتائج المؤلمة لحادث انفجار الصهريج في حي البنوك ببغداد وتسببه بوقوع ضحايا وأضرار".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم، اليوم السبت، أن الانفجار أدى إلى تطاير أجزاء صهريج وتسببت في إصابة عدد من المواطنين حول احد الملاعب في منطقة الطالبية شرقي العاصمة العراقية ".

وأضاف، أن "الانفجار أدى إلى مصرع 9 مواطنين وإصابة 13 آخرين وفقا لبيان وزارة الصحة"، لافتا إلى أن "الادلة الجنائية تعمل في موقع الحادث لمعرفة سبب الانفجار والذي يرجح أن يكون نتيجة خلل فني في الصهريج مستبعدا شبهة وقوع عمل ارهابي".



