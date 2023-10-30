البيت الأبيض: نؤيد فكرة وقف النار في قطاع غزة لأسباب أمنية

قال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، إنه «يؤيد فكرة وقف إطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية»، مشددًا على أهمية «إيصال المساعدات والإفراج عن الرهائن».

وأشار إلى أن «الإدارة الأمريكية تشعر بقلق عميق من توسع الصراع»، موضحًا أن الأمر دفع واشنطن لنشر قطع بحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز دفاعها الجوي والصاروخي في المنطقة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلية غارات عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة صباح اليوم.

وأكدت حركة حماس أن مقاتليها يخوضون «اشتباكات عنيفة» مع جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغل في غزة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، إلى 8306 شهداء، و21 ألفًا و48 إصابة.

وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن «عدد الشهداء ارتفع إلى 8306، بينهم 3457 طفلًا و2136 سيدة و480 مسنا، إضافة إلى 21 ألفا و48 إصابة بجراحات مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري».