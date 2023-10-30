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تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن كفر الشيخ من ضبط عامل تعدى بالضرب على سائق وقتله لخلافات حول الجيرة بكفر الشيخ.

تلقى مركز شرطة كفرالشيخ بمديرية أمن كفرالشيخ، بلاغا من مستشفى باستقبالها (سائق، مقيم بدائرة المركز) مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم وتوفي خلال تلقيه الإسعافات الطبية.

بالفحص تبين تعدي عامل، مقيم بدائرة المركز، على المجنى عليه بالضرب بعصا "شومة" كانت بحوزته وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وذلك خلال تواجدهما بمحل إقامتهما لخلافات الجيرة.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.