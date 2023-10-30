المتحدث باسم حركة فتح: جيش الاحتلال يشن حربا مفتوحة على الشعب الفلسطيني

قال منذر الحايك، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، إن هناك حرب بلا هوادة مفتوحة على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الاحتلال يقصف ويرتكب عشرات المجازر يوميا، ويقتل المدنيين سواء نساء أو أطفال وكبار السن.

ونوه خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، أن «الوضع خطير للغاية ومأساوي»، مشيرًا إلى أن «الصورة أصبحت قاتمة في قطاع غزة».

وأضاف: «أنا متواجد وسط قطاع غزة، وفي كل دقيقة نسمع قصفا في محيط مستشفى الشفاء ومحيط مستشفى القدس، وكذلك بمناطق الشمال بمخيم الشاطئ أو جباليا أو بيت حانون وشرق قطاع غزة سواء حي الزيتون أو التفاح».

وتابع: «الوضع غريب وصعب، تريد إسرائيل الانتقام من كل من هو فلسطيني موجود على سطح الأرض وتقصف بلا هوادة، فعندما تقصف إسرائيل برجا سكنيا به عشرات الشقق السكنية فنحن نتحدث عن مجازر مستمرة تقع كل دقيقة».

واستطرد: «اقتربنا من 8 آلاف شهيد ولا يزال تحت الأنقاض آلاف، وعندما نحاول أن ننقذ من هم تحت الأنقاض ونسمع أصواتهم نغادر المكان، وذلك بسبب القصف العنيف لطائرات العدو».

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، إلى 8306 شهداء، و21 ألفًا و48 إصابة.

وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن «عدد الشهداء ارتفع إلى 8306، بينهم 3457 طفلًا و2136 سيدة و480 مسنا، إضافة إلى 21 ألفا و48 إصابة بجراحات مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري».