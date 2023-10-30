أمريكا: الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءا يوما بعد يوم

قالت ليندا توماس جرينفيلد المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، إن حماس لا تزال تطلق الصواريخ تجاه المدنيين في إسرائيل.

وأضافت المندوبة الأمريكية، أنه يجب احترام القانون الإنساني الدولي وتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين من أي طرف، موضحة أننا نشعر بالقلق البالغ إزاء تصاعد العنف ضد المدنيين بالضفة الغربية ونحث إسرائيل على منع هذه الهجمات.

وتابعت أن الرئيس بايدن أعلن توفير 100 مليون دولار مساعدة إضافية لغزة لكن يجب ضمان وصولها للمستحقين، مضيفة أن الأزمة الإنسانية في غزة تزداد سوءا يوما بعد يوم.

وأكملت أن نشاط حماس في مناطق مدنية لا يعفي إسرائيل من مسئوليتها في حفظ أرواح المدنيين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للفلسطينيين، موضحة أن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة ليس كافيا.

واختتمت أنه من غير المقبول عدم إدانة أعمال حماس من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب وصفها.