عماد الدين أديب: أخشى من ضغط إنساني يُمارس على مصر للقبول بنزوح الفلسطينيين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إنه يتخوف من الضغط الإنساني الذي قد يُمارس على مصر بشأن مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامجه «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن المذابح ضد الفلسطينيين قد تتضاعف بعد أشهر، بشكل يفوق ما يحدث حاليا، ما يجعل القطاع غير قابل للحياة.

وتابع: «الصحافة الدولية ممكن تقول بعد كده هي مصر دي معندهاش قلب، تسيب الناس بيموتوا وينزوحوا»، في إشارة إلى الضغط الإنساني الذي يقصده.

ولفت إلى أن هناك تجارب عالمية تخص النزوح المؤقت الذي قد يتحول إلى نزوح أبدي، كما جرى في 1947 / 1984 في نزوح الفلسطينيين إلى الأردن بنسبة كبيرة، وفي عام 1970 نزح هؤلاء الفلسطينيين من الأردن إلى لبنان.

وأشار إلى هناك أعدادا كبيرة نزحت من سوريا إلى لبنان نتيجة الحرب الأهلية، بجانب نزوح أعداد هائلة من سوريا إلى تركيا.

وشدد على أن التاريخ لا يذكر أي أمثلة لنزوح مؤقت يعود فيها السكان إلى موطنهم الأصلي لاحقا.

يُشار إلى أن مصر رفضت منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على غزة، أي مخططات أو محاولات أو دعوات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، كما أكّدت معارضتها القاطعة لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.