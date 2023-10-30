محافظ القليوبية يتفقد المنافذ والأسواق لمتابعة أسعار السلع بشبرا الخيمة

يواصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولاته الميدانية المفاجئة لتفقد الأسواق والمنافذ التجارية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.

وأجرى المحافظ، جولة على عدد من المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية ومنفذ معا ضد الغلاء بحي غرب وشرق شبرا الخيمة وذلك ضمن متابعته الدورية لتوافر السلع الغذائية الأساسية بالمنافذ والأسواق ومن بينها عدد من الهايبرات والسوبر ماركت.

ووجه المحافظ، خلال الجولة بضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات، مشيرا إلى ضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية جميع احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، ووضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين.

وحرص على الاستماع لآراء المواطنين في السلاسل التجارية والهايبرات، مؤكدا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير جميع احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.