تغنى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، بالفدائي الفلسطيني وسام أبو علي نجم النادي الأهلي، بعد الأداء المتميز الذي قدمه أمام العين الإماراتي في مباراة الأمس، التي جمعت الفريقين في إطار كأس كونتينتال.

وحقق الأهلي انتصارًا مستحقًا على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة دون رد، كان لـ وسام أبو علي دورًا بارزًا حيث افتتح التسجيل للمارد الأحمر ثم عزز إمام عاشور النتيجة واختتم محمد مجدي أفشة الأهداف من علامة الجزاء.

وقال ميدو في تدوينه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «بعد مشاهدته من الملعب وسام ابو علي مهاجم مزعج لأي دفاع بيضغط في كل مكان على دفاع الخصم وتحركاته تجبر أي دفاع على التراجع عشر خطوات للخلف.. صفقة عظيمة للأهلي».