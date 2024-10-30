تعقد جامعة الدول العربية، غدا الخميس، دورة غير عادية لمجلسها على مستوى المندوبين الدائمين لبحث رد عربي مشترك على حظر إسرائيل أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في فلسطين.

وكان الأردن قد طلب أمس عقد اجتماع طارئ لبحث رد عربي مشترك على القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) على إقرارها والتي تحظر أنشطة "الأونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

وأقر الكنيست يوم الاثنين الماضي مشروع قانون يحظر عمل "الأونروا" في الأراضي المحتلة.

وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.