مسئول أمريكي: مدير المخابرات المركزية يزور مصر وإسرائيل الخميس

قال مسئول أمريكي إن مسئولين أمريكيين من بينهم وليام بيرنز، مدير المخابرات المركزية، والمبعوثان بريت مكجورك وآموس هوكستاين، سيزورون مصر وإسرائيل، الخميس، لمناقشة قضايا تتعلق بإيران ولبنان وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

وأضاف المسئول أن قائد القيادة المركزية الأمريكية إريك كوريلا موجود أيضاً في المنطقة، وسيزور إسرائيل، وذلك حسبما أفادته فضائية «الشرق» للأخبار.

وفي ظل تواصل الحرب المدمرة على قطاع غزة، سيقدم وسطاء لحركة حماس اقتراح هدنة «لأقل من شهر»، حسبما أفادت «فرانس برس»، الأربعاء، نقلا عن مصدر مطلع على المفاوضات.

وقال المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته بسبب حساسية المحادثات، إن الاجتماعات بين رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) دافيد بارنيا، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بيل بيرنز، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، التي انتهت الإثنين، ناقشت هدنة «لأقل من شهر» في غزة.

ولفت إلى أن الهدنة تشمل تبادلا للمحتجزين مقابل أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية، وزيادة المساعدات لقطاع غزة.

وعلى مدى العام الماضي، انخرطت مصر وقطر والولايات المتحدة، في وساطة لوقف الحرب على غزة، لكن كل المساعي للتوصل إلى اتفاق باءت بالفشل.

وفي محاولة لكسر الجمود مع قرب انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلنت واشنطن والدوحة الأسبوع الماضي، انعقاد جولة جديدة من المحادثات الحضورية في العاصمة القطرية كان من شأنها استكشاف خيارات جديدة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن «المسئولين الأمريكيين يعتقدون أنه في حال إبرام اتفاق قصير الأمد، فقد يؤدي ذلك إلى اتفاق أكثر ديمومة».