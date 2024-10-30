أعربت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني «الكارثي» في قطاع غزة، قائلة إن «الناس يعانون من جوع شديد، خاصة في المناطق الشمالية، ويحتاجون إلى كميات ضخمة من المساعدات الغذائية».

وأضافت خلال تصريحات لـ «الجزيرة مباشر»، أن «السكان على شفير المجاعة، وخاصة الأطفال الذين يعانون من مجاعة، ولا يملكون أي مخزون غذائي في أجسامهم»، لافتة أن أهالي القطاع «لم يحصلوا على أية مساعدات غذائية منذ أشهر، خاصة في المناطق الشمالية».

وحذرت من انتشار العديد من الأمراض، بما في ذلك الكوليرا؛ نتيجة لشرب المياه غير النظيفة، متابعة: «العالم يشهد على هذه الكارثة الإنسانية، رصدنا أكثر من مليون حالة تعاني من أمراض معدية تنفسية، وأكثر من 500 ألف حالة معوية ومئات الآلاف من الحمى الصفراء وغيرها».

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية تمكنت من تطعيم حوالي 400 ألف طفل ضد شلل الأطفال في وسط وجنوب غزة، مضيفة أن العمليات العسكرية في شمال غزة حالت دون إطلاق حملة التطعيم هناك.

وأوضحت أن إدخال المساعدات عبر المعابر يواجه صعوبات كبيرة، مضيفة أن «الجيش الإسرائيلي لا يسمح بعبور الشاحنات المبردة التي تحمل أدوية السرطان والأنسولين، وهناك قيودًا على ما يمكن للمنظمة إدخاله من مساعدات».

وأعربت عن قلقها إزاء تدهور الخدمات الصحية في قطاع غزة، مؤكدة أن أكثر من نصف المستشفيات خرجت من الخدمة، لافتة أن المستشفيات التي لا تزال تعمل لا تقدم الخدمات بالمستوى المطلوب.

وأشارت إلى أن 5 مستشفيات ميدانية من أصل 10 مستشفيات خرجت من الخدمة، مضيفة أن المستشفيات المتبقية تعاني من نقص حاد في الوقود والمعدات والمساعدات.