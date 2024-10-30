كريم عبد العزيز ينعي الفنان مصطفى فهمي

نعى الفنان كريم عبد العزيز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك الفنان الراحل مصطفى فهمي، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وكتب كريم عبد العزيز: "ببالغ الحزن والأسى نعزي أنفسنا ونعزي الفنان الكبير الأستاذ حسين فهمي في وفاة شقيقه الفنان القدير مصطفى فهمي، الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان مصطفى فهمي قد تعرض لأزمة صحية مؤخرًا في شهر أغسطس، دخل على إثرها المستشفى، كما أجرى جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى فهمي كان فيلم "أهل الكهف"، الذي عُرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية. ويشارك في بطولته: خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.