أوبريت السلام يختتم اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

شهد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشؤون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، حفل ختام فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية (دورة اليوبيل الفضي)، الذي أقيم تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، على المسرح الروماني بالإسماعيلية.

نُظم المهرجان بواسطة وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارتي الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة تنشيط السياحة.

حضر الحفل عدد من الشخصيات العامة، من بينهم الدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسماعيلية الأسبق، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، والمهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف مستشار رئيس الهيئة للشؤون الفنية والثقافية، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، والفنان ماهر كمال مدير المهرجان ومخرج حفل الختام، والدكتور شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، إلى جانب قيادات ثقافية وتنفيذية وإعلامية ووفود الفرق المشاركة.

وأكد اللواء أكرم جلال أن المهرجان استمر على مدار أسبوع كامل في أجواء من الفرح والتنوع الثقافي، بمشاركة 25 فرقة للفنون الشعبية مصرية وأجنبية، قدمت جميعها لوحة إنسانية تعبر عن رسالة مصر للعالم: «مصر هي الأمن والأمان.. مصر هي الفن والحياة».

وأشار المحافظ إلى أن الدورة الحالية تكتسب بريقًا خاصًا كونها تأتي ضمن مبادرة «الإسماعيلية عاصمة الثقافة والفنون»، التي تعكس مكانة المدينة الباسلة كمنارة للإبداع تجمع بين الأصالة والتراث من جهة، والحداثة والتنوع الثقافي من جهة أخرى.

ووجه المحافظ الشكر إلى وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو على دعمه المتواصل للمهرجان، وحرصه على ترسيخ مكانة الفنون الشعبية كجسر للتواصل الإنساني، كما وجّه تحية خاصة إلى الدكتور عبد المنعم عمارة مؤسس المهرجان وصاحب فكرته.

من جانبه، أعرب اللواء خالد اللبان عن سعادته بنجاح الدورة الخامسة والعشرين، مؤكدًا أن الفنون الشعبية تمثل جسرا حقيقيا للتواصل بين الشعوب، وتعكس ثراء التنوع الثقافي المصري والعالمي، مشيرًا إلى أن مشاركة 25 فرقة مصرية وأجنبية أضفت على المهرجان طابعًا عالميًا ورسالة سلام من مصر إلى العالم.

وتضمن الحفل الختامي تقديم استعراض فني بعنوان «قيدوا شموع الإسماعيلية»، وأوبريت «السلام» بمشاركة فرق الفنون الشعبية، من إخراج ماهر كمال، إلى جانب تكريم الفرق المشاركة ومدربيها بدرع المهرجان وشهادات تقدير.

واختُتمت الفعاليات بعروض فنية متنوعة مستوحاة من التراث الشعبي لبلدان الفرق المشاركة، وسط تفاعل جماهيري كبير امتلأت به مدرجات المسرح الروماني.

وشهدت الدورة الحالية مشاركة 25 فرقة مصرية وأجنبية، من بينها 12 فرقة من دول تونس، الأردن، غينيا، سريلانكا، لبنان، فلسطين، بولندا، الجزائر، إندونيسيا، أوزبكستان، رومانيا، والهند، إضافة إلى تسع فرق تابعة لهيئة قصور الثقافة، وفرقتين من ذوي الهمم، وفرقتي رضا والقومية للفنون الشعبية التابعتين للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.





