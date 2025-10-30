مسيرة انتخابية لدعم مرشحة مستقلة بالدائرة الثالثة بالإسكندرية

شهدت شوارع منطقة باب شرق بالإسكندرية، اليوم الخميس، مسيرة انتخابية حاشدة لدعم المرشحة سلوى عطية، المرشحة فردي مستقل عن الدائرة الثالثة في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك ضمن فعاليات الدعاية الانتخابية التي تشهدها المحافظة منذ انطلاقها.

وشهدت المسيرة تفاعلًا واسعًا من الأهالي والمارة، حيث حرصت المرشحة على التواصل المباشر مع المواطنين وشرح محاور برنامجها الانتخابي، مؤكدة أن أولوياتها تتمثل في تحسين الخدمات العامة، ودعم مشروعات الشباب، وتطوير البنية التحتية داخل الدائرة.

وفي سياق متصل، كانت محافظة الإسكندرية قد أعلنت في بيان سابق رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والأحياء والمديريات استعدادًا لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (37) لسنة 2025 بدعوة المواطنين للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

ومن المقرر أن تُجرى عملية التصويت للمصريين بالخارج يومي 7 و8 نوفمبر، بينما تُجرى للمصريين بالداخل يومي 10 و11 نوفمبر 2025، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير العملية الانتخابية وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للناخبين.