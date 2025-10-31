أفغانستان وباكستان تتفقان على استمرار وقف إطلاق النار

اتفقت أفغانستان وباكستان على مواصلة وقف إطلاق النار، خلال محادثات جرت بوساطة تركيا وقطر.

أفاد بذلك بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية التركية، الخميس، بشأن المباحثات التي جرت بين أفغانستان وباكستان بوساطة تركيا وقطر.

وأشار البيان إلى عقد اجتماعات في إسطنبول بين 25 و30 أكتوبر 2025 بمشاركة تركيا وقطر وأفغانستان وباكستان، بهدف ترسيخ وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة تركية قطرية في الدوحة يومي 18 و19 من الشهر نفسه.

وذكر أن الطرفين اتفقا على مواصلة وقف إطلاق النار، مبينا أن المبادئ الإضافية الخاصة بتنفيذ وقف النار سيتم التشاور بشأنها واعتمادها خلال الاجتماع رفيع المستوى المقرر عقده في إسطنبول يوم 6 نوفمبر 2025.

وأشار البيان إلى التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء آلية للمراقبة والتحقق تضمن حفاظ الطرفين على السلام وفرض عقوبة على الطرف الذي يخل بالاتفاق.

ولفت إلى أن الوسيطين تركيا وقطر يقدران مساهمات الطرفين الفعالة في العملية، وأنهما مستعدان لمواصلة دعم جهود إرساء الاستقرار والسلام الدائمين.

وفي 15 أكتوبر الجاري، أعلن البلدان الاتفاق على هدنة لمدة 48 ساعة، مُددت لاحقا لحين اختتام محادثات بينهما في الدوحة بوساطة تركية قطرية، وأسفرت عن إعلان وقف لإطلاق النار في 19 من الشهر نفسه، على أن يجتمع الطرفان مجددا لمناقشة التفاصيل.