 غارات إسرائيلية ومدفعية تستهدف مناطق شرق غزة ومخيمات النصيرات ودير البلح - بوابة الشروق
الخميس 30 أكتوبر 2025 4:10 م القاهرة
غارات إسرائيلية ومدفعية تستهدف مناطق شرق غزة ومخيمات النصيرات ودير البلح


نشر في: الخميس 30 أكتوبر 2025 - 4:02 م | آخر تحديث: الخميس 30 أكتوبر 2025 - 4:03 م

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، إن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت مناطق مدينة خانيونس في جنوب قطاع غزة، وتحديدًا الجزء الشرقي من المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على المناطق التي تتواجد بها الآليات العسكرية الإسرائيلية والمحددة باللون الأصفر ضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف جبر، خلال مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الخميس، أن القصف المدفعي امتد أيضًا إلى المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح والمخيمات الشرقية لمخيم المغازي.

وأشار إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت أمس، مجموعة من الفلسطينيين في منطقة العطاطرة شمال قطاع غزة، في مدينة بيت لاهيا شمال غرب القطاع، ما أدى إلى استشهاد شخصين، موضحًا أن المنطقة هي أيضًا من المناطق المحددة ضمن الاتفاق بوجود آليات إسرائيلية.

كما رصد المراسل إطلاق نيران مكثف من الزوارق الحربية الإسرائيلية باتجاه المناطق الغربية للشريط الساحلي، واستهداف مراكب الصيادين الفلسطينيين أثناء محاولتهم ممارسة الصيد.

وفي مخيم النصيرات، أعلن عن وصول شهيدين إلى مستشفى العودة نتيجة الغارات الإسرائيلية التي طالت المخيم خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تمكنت الطواقم الطبية من انتشال جثمانيهما ونقلهما إلى المستشفى صباح اليوم.

