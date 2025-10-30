السفير الفرنسي يتفقد مركز المساعدات اللوجستية في العريش المخصصة لإغاثة غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

زار إيريك شوفالييه السفير الفرنسي في القاهرة والوفد المرافق له، اليوم الخميس مركز الخدمات اللوجستية في العريش بمرافقه اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وتفقد السفير الفرنسي منظومة وآليات تجهيز المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وطرق نقلها من خلال الشاحنات إلى معبر رفح البري.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن فرق الهلال الأحمر المصري شرحت سير منظومة المساعدات المقدمة من عدة دول عربية وأجنبية، وكذلك القوافل المصرية من خلال فرق المتطوعين الذين يبلغ عددهم 35 ألف متطوع على مستوى الجمهورية ومنهم 2000 متطوع من أبناء شمال سيناء.

وثمن السفير الفرنسي الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية تجاه دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في كل المحافل الدولية، وتسهيل وصول المساعدات وإدخالها من معبر رفح البري حتى معبر كرم أبو سالم.

وكان السفير الفرنسي قد زار أمس الأربعاء مستشفى العريش العام لمتابعة علاج المصابين الفلسطينيين.