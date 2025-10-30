 السفير الفرنسي يتفقد مركز المساعدات اللوجستية في العريش المخصصة لإغاثة غزة - بوابة الشروق
الخميس 30 أكتوبر 2025 12:56 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

السفير الفرنسي يتفقد مركز المساعدات اللوجستية في العريش المخصصة لإغاثة غزة

مصطفى سنجر
نشر في: الخميس 30 أكتوبر 2025 - 12:50 م | آخر تحديث: الخميس 30 أكتوبر 2025 - 12:50 م

زار إيريك شوفالييه السفير الفرنسي في القاهرة والوفد المرافق له، اليوم الخميس مركز الخدمات اللوجستية في العريش بمرافقه اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وتفقد السفير الفرنسي منظومة وآليات تجهيز المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وطرق نقلها من خلال الشاحنات إلى معبر رفح البري.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن فرق الهلال الأحمر المصري شرحت سير منظومة المساعدات المقدمة من عدة دول عربية وأجنبية، وكذلك القوافل المصرية من خلال فرق المتطوعين الذين يبلغ عددهم 35 ألف متطوع على مستوى الجمهورية ومنهم 2000 متطوع من أبناء شمال سيناء.

وثمن السفير الفرنسي الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية تجاه دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في كل المحافل الدولية، وتسهيل وصول المساعدات وإدخالها من معبر رفح البري حتى معبر كرم أبو سالم.

وكان السفير الفرنسي قد زار أمس الأربعاء مستشفى العريش العام لمتابعة علاج المصابين الفلسطينيين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك