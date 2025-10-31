الجزائر تدعو لمساءلة الدعم السريع على الفظائع المرتكبة بالسودان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا مندوب الجزائر بمجلس الأمن عمار بن جامع، الخميس، إلى إخضاع "قوات الدعم السريع للمساءلة والعدالة، بسبب الانتهاكات والفظائع التي ارتكبتها" في السودان.

جاء ذلك في كلمة أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في السودان، وكان يتحدث باسم مجموعة "أ3 +" (تضم الدول الإفريقية الجزائر والصومال وسيراليون+ غيانا) بالمجلس، وذلك عقب المجازر المرتكبة منذ أيام بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي البلاد.

وقال المندوب الجزائري خلال الجلسة التي دعت إليها بلاده ودول أخرى: "ندين بأقوى العبارات الممكنة الانتهاكات والفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع".

ودعا إلى "إخضاع قوات الدعم السريع إلى المساءلة والعدالة، بسبب الانتهاكات والفظائع التي ترتكبها" في السودان.

مندوب الجزائر أشار إلى أن هذه القوات سيطرت على مدينة الفاشر، "بعد أكثر من 18 شهرا من حصار غير إنساني يتصف بالتجويع والمعاناة واليأس".

ووصف التقارير التي وصلت خلال الـ72 ساعة الأخيرة، بشأن الوضع في مدينة الفاشر بأنها "مروعة إلى أقصى درجة".

واعتبر مندوب الجزائر الأممي أن ما تعيشه الفاشر "تطور مقلق وخطوة خطيرة نحو تقسيم السودان".

وتابع: "السيناريو الذي خشيناه جميعا ودعونا لتفاديه أصبح الآن واقعا مروعا".

ودعا السفير الجزائري المجتمع الدولي إلى القيام برد فعل قوي على ما تمر به الفاشر.

وأكد أن مجلس الأمن أمام مسئولية حماية المدنيين في السودان واستخدام كل الآليات المتاحة من أجل مثول مرتكبي هذه الجرائم أمام العدالة.