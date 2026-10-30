جامعة المنصورة تتخذ إجراءات تأديبية ضد طالب اعتدى على زميله بـ«كتر» داخل الحرم الجامعي

أعلنت جامعة المنصورة، اليوم، اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية والتأديبية اللازمة حيال واقعة اعتداء طالب على زميله باستخدام أداة حادة «كتر» داخل الحرم الجامعي، عقب مشاجرة وقعت بينهما بحديقة ساحة الشعوب (البيضاوي)، أمس الخميس 29 أكتوبر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشاجرة بين طالبين في نحو الساعة الثالثة عصرًا، حيث أقدم طالب بالفرقة الثانية بكلية التمريض على التعدي على زميله بالفرقة الأولى بكلية علوم الرياضة باستخدام أداة حادة «كتر»، ما أسفر عن إصابته بجرح في الجانب الخلفي من الرقبة، قبل أن يغادر الطالب المتهم مكان الواقعة.

وجرى نقل الطالب المصاب إلى مستشفى الطوارئ الجامعي، حيث خضع للفحص الطبي، وتبين أن إصابته سطحية وغير غائرة، وتمت خياطة الجرح، دون وجود إصابات أخرى.

وتابع الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، تطورات الواقعة، واطمأن على الحالة الصحية للطالب المصاب. كما جرى التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، حيث تمكنت إدارة الأمن الجامعي من تحديد هوية الطالب المتهم وبياناته ومحل إقامته، ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبطه.

وتم تحرير محضر جنح بالواقعة، وعرض الطالب المتهم على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي السياق ذاته، قرر رئيس الجامعة استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والتأديبية بحق الطالب، وفقًا لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، مع توقيع أقصى العقوبات التأديبية التي يجيزها القانون حال ثبوت مسؤوليته، وذلك عقب انتهاء التحقيقات واستيفاء الإجراءات المقررة.

وأكدت جامعة المنصورة عدم التهاون مع أي تجاوزات تهدد أمن وسلامة الطلاب أو تخل بالقيم والأعراف الجامعية، مشددة على استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الانضباط وتوفير بيئة جامعية آمنة لجميع الطلاب.